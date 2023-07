Incendio in un appartamento: le fiamme sono partite da un materasso

Tanta paura ma nessuna grave conseguenza per l’incendio divampato in mattinata, all’interno di un appartamento in via Vittorio Veneto, a Cerignola. Le cause del rogo sarebbero accidentali: l’incendio, infatti, sarebbe partito da un materasso presente nel piccolo monolocale al primo piano; l’immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Sul posto è stato necessario anche l’intervento di polizia di stato e polizia locale. Al momento non si registrano feriti né intossicati.