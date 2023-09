Dopo l'incendio interviene la Asl Fg: saranno murati gli accessi all'immobile di via Turati

La Asl Foggia ha preso in carico la questione dell’immobile di via Filippo Turati a San Severo, ex sede dei servizi distrettuali, interessato nei giorni scorsi da un incendio nella parte alta della struttura fino a quale momento abbandonata e frequentata da malviventi e tossicodipendenti.

Coordinati dal neo direttore dell’Area Gestione Tecnica Marcello Tedone, ieri mattina i tecnici aziendali, insieme all’assessora comunale alle Politiche Sanitarie Mariella Romano, hanno effettuato un sopralluogo interno ed esterno. In una successiva riunione con il direttore generale Antonio Nigri sono stati stabiliti gli interventi immediati per la messa in sicurezza definitiva della struttura.

Si procederà con la sanificazione e la pulizia interna ed esterna. Successivamente saranno murati tutti gli accessi all’immobile e sarà predisposto un sistema di radio allarme.

L’immobile di via Turati è stato sede distretto socio-sanitario sino a sette anni fa, quando i servizi sono stati trasferiti nel presidio ospedaliero 'Masselli Mascia'. Con deliberazione 929 del 25 giugno 2019 è stato “inserito nell’elenco del patrimonio immobiliare della Asl Foggia per il trasferimento della titolarità del bene a Puglia Valore Immobiliare', società della Regione Puglia che sta predisponendo gli atti propedeutici alla vendita.

Ciò premesso, la direzione strategica valuterà attentamente, per il tramite di Puglia Valore Immobiliare, l’ipotesi di alienazione al comune di San Severo nell’ambito di una proficua collaborazione.