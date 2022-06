Vasto incendio in via Trinitapoli: distrutto capannone

Fiamme la scorsa notte a Foggia in via Trinitapoli, in un capannone abbandonato. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei vigili del fuoco intervenuti con più squadre sul posto, l'area di circa 500 mq ha preso fuoco distruggendo tutto il materiale che era stato accatastato all'intenro, perlopiù arredi. Per spegnere le fiamme ci sono volute alcune ore. Una parte del tetto del vecchio fabbricato è crollata.