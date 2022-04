Attimi di paura in via Oberty: le immagini video, indagini in corso

Prima il presunto lancio di un oggetto, poi le fiamme che avrebbero coinvolto un seminterrato: attimi di panico questo pomeriggio, in via Oberty, dove intorno alle 14.30 di oggi è stato necessario l'intervento della polizia. L'accaduto, al momento dai contorni ancora poco chiari, ha allarmato i residenti e gli automobilisti in transito. Segnalazioni giunte anche alla nostra testata. Sul posto è stato necessario l'intervento della polizia (sul posto gli agenti delle 'Volanti' e la polizia scientifica). Bocche cucite dagli inquirenti, indagini in corso.