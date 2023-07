Spaventoso incendio, paura nella notte a Peschici: distrutti un furgone e tre auto

Fumo e fiamme, nella notte, in via Libetta, a Peschici. Un autocarro e almeno tre autovetture parcheggiate in strada, forse quattro, sono state coinvolte in un maxi incendio che ha generato il caos nella cittadina garganica, nelle vicinanze di un noto panificio.

Spaventate dalle fiamme, altissime, e svegliati dal rumore di alcuni scoppi successivi all'incendio, alcuni residenti della zona si sono riversati in strada. La colonna di fumo ha lambito le abitazioni delle palazzine presenti dall'altro lato della strada. Distrutta la tapparella di un appartamento. Fortunatamente non si registrano feriti e casi di intossicazione da fumi.

Ancora da accertare la natura del rogo, sul quale sono in corso le indagini dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Gli operatori del 115 giunti dal vicino distaccamento di Vico del Gargano, hanno messo in sicurezza la zona evitando conseguenze peggiori.