Paura in via Almirante, incendio di vaste proporzioni a ridosso delle abitazioni e auto parcheggiate: "Qui terra di nessuno"

Ieri sera 30 giugno 2021 è divampato un incendio in via Giorgio Almirante a Foggia. Inviperiti i residenti: "Questo è quello che patiamo ogni estate"

Un incendio di sterpaglie di vaste proporzioni a ridosso delle abitazioni di via Giorgio Almirante e delle auto parcheggiate, è divampato ieri sera intorno alle 21.30, scatenando le reazioni dei residenti, che hanno temuto per la loro incolumità: "Questo è quello che patiamo ogni estate" tuona Fabio. "Abbiamo pagato l'urbanizzazione ma i lavori non sono mai stati eseguiti, manca l'asfalto, l'erba è alta e questi sono i risultati" incalza Daniela.

A Foggiatoday un cittadino lamenta anche i ritardi nelle operazioni di spegnimento: "Una squadra dei vigili del fuoco è arrivata dopo 40 minuti da Lucera. Sono andato via dopo un po' sperando che nessuno si fosse sentito male o avesse inalato del fumo". "Questa è una terra di nessuno, senza regole" urla guido, sconcertato per l'accaduto sul quale sono in corso le indagini sulla sua natura.