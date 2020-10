Incendiati i locali di 'Sanità Più', i Vigilante ancora nel mirino della malavita: l'atto intimidatorio in via Altamura

'Sanità Più' ancora nel mirino dei malviventi. Un atto incendiario si è verificato la scorsa notte, in danno dei locali del centro ristorazione di via Saverio Altamura, a Foggia.

Secondo le prime informazioni raccolte, una persona a volto coperto avrebbe cosparso di liquido infiammabile la soglia d'ingresso dei locali, per poi appiccarvi il fuoco. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Non si tratta del primo atto intimidatorio subito dalla famiglia Vigilante, più volte bersagliata dalla criminalità negli ultimi anni.