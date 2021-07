Gli abitanti dimenticati di via Almirante: "Siamo stanchi e abbiamo paura"

La misura è ormai colma e gli abitanti di via Almirante non ne possono più. L'ultimo incendio di sterpaglie, scoppiato nella tarda serata di ieri ha esasperato gli animi.

Puntualmente, ogni anno, almeno un incendio di sterpaglie mette in pericolo gli abitanti "dimenticati" di via Almirante.

Oltre al danno la beffa: non solo perché in fase di costruzione delle palazzine, furono pagate le opere di urbanizzazione senza che queste siano state mai realizzate, ma perché spesso i residenti devono fare i conti con i roghi che minacciano abitazioni e auto, come quello divampato ieri sera.

Su questo fronte gli abitanti di via Almirante vinsero anche una causa contro il Comune, ma evidentemente non è servito a nulla.