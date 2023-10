Notte di fuoco a Torremaggiore: distrutte tre auto

Sono tre le auto avvolte dalle fiamme in un incendio divampato nella notte a Torremaggiore. I veicoli – una Fiat Panda, un’Audi A4 e una Smart - erano parcheggiati in via Palermo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo, che potrebbe essere di natura dolosa. Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno verificando l’eventuale presenza in zona di sistemi di videosorveglianza.