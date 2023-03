Fiamme sul terrazzo di un appartamento: attimi di paura in via Cesare Battisti a Orta Nova

Paura nella tarda serata di ieri, ad Orta Nova, dove un incendio ha interessato il terrazzo di un appartamento in via Cesare Battisti.

Il fatto è successo intorno alle 23: ad innescare il rogo (di natura accidentale) potrebbe essere stato un cortocircuito della cucina o un malfunzionamento della stufa a pellet situate nei pressi del terrazzo.

In breve tempo, le fiamme hanno avvolto l'intero terrazzo, ma non si registrano feriti né intossicati.

Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola, con il supporto di un'auto botte da Foggia. Paura per la presenza di alcune bombole a gas, subito messe in sicurezza dagli uomini del 115. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.