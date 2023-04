Brucia le sterpaglie nei pressi della sua abitazione e resta intossicato dai fumi

Carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, in via Pietro Micca, a Rodi Garganico, per un incendio divampato nei pressi di una abitazione.

Dalle prime informazioni raccolte, il fuoco sarebbe stato appiccato da un anziano del posto, classe 1935, con l'intento di eliminare erba e sterpaglie. L'uomo, però, non sarebbe riuscito a controllare la situazione, rimanendo intossicato dal fumo.

Lo stesso sarebbe stato soccorso dal 118 e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Vico del Gargano per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Ai carabinieri, invece, il compito di ricostruire la vicenda.