Bruciano sterpaglie, fumo invade l'autostrada: traffico bloccato e 6 km di coda in A14.

Accade in agro di Foggia, all'altezza del km 558: a causa del fumo generato da un vicino incendio, è stato necessario chiudere al traffico la corsia sud della direttrice.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, volontari e gli agenti della polizia autostradale. L'incendio è in fase di spegnimento, la corsia interessata verrà riaperta non appena possibile, mentre non si registrano disagi nell'opposto senso di marcia.