Follia in carcere: litiga con altri detenuti, incendia la stanza e aggredisce agente penitenziario

Nel primo pomeriggio di ieri 17 luglio un detenuto di circa 40 anni della provincia di Foggia, con problemi di tossicodipendenza, in carcere per reati connessi alla droga, ha prima incendiato il materasso della stanza in cui era alloggiato provvisoriamente e successivamente ha aggredito un poliziotto che era intervenuto per salvarlo dal fumo che nel frattempo aveva invaso il reparto e le salette ove i reclusi effettuano i colloqui con i loro familiari.

Il poliziotto è stato medicato in infermeria. Ha riportato lievi ferite. Nel mese di dicembre il detenuto era finito agli arresti domiciliari ma era tornato in carcere dopo aver violato la misura. Nei giorni precedenti all'incendio era stato spostato da un reparto all’altro per i continui litigi con gli altri detenuti.

"Il Sappe, sindacato autonomo polizia penitenziaria è stanco di denunciare situazioni di grande pericolo, senza che nessuno ancora, a partire dall’amministrazione penitenziaria, prenda i provvedimenti. Purtroppo di fronte a questo continuo ed irresponsabile comportamento del Dap, che continua a riempire il penitenziario raddoppiando la capienza regolamentare, sono circa 720 a fronte di 360 posti, non inviando nemmeno il personale necessario per sostituire chi va in pensione"

Il sindacato ha chiesto alla Prefettura di Foggia di intervenire presso il Dap, mentre le Regione Puglia continuerebbe ad ignorare la carente assistenza ai detenuti psichiatrici e tossicodipendenti presenti a Foggia e negli altri istituti penitenziari pugliesi. "Si vuole ricordare che al tempo della grande evasione del 2020 i detenuti erano 590 (oltre 700 ora) ed il personale era più o meno lo stesso, senza considerare che nel frattempo la situazione organica è peggiorata per la stanchezza fisica e psichica che hanno logorato il corpo e la mente di questi umani sottoposti a grandi stress continui".