Appiccano incendio in più punti a due anni esatti dalla devastazione

Ieri, 1° agosto, Serracapriola ha rivissuto l'incubo dell'incendio di due anni fa quando andarono distrutti oltre cinquanta ettari tra uliveti e macchia mediterranea. Le fiamme minacciarono anche l'abitato e una residenza per anziani. Ieri pomeriggio è stato appiccato un rogo nella zona ovest di Serracapriola, in più punti.

Questa volta il tempestivo intervento dell'Rgpt Operativo Unità Ricerca e Recupero CC in Congedo Chieuti-Serracapriola, dell'Arif, dei vigili del fuoco e dei fondisti Pescatore e Marinelli, hanno evitato che le fiamme arrivassero in paese come due anni fa. Ciò nonostante, sono andati in fumo oltre 15 ettari tra oliveti, seminativi, canali ed incolti sono andati in fumo.