Cronaca Rione Diaz / Via Trinitapoli

Roghi tossici nei campi: a fuoco scarti di lavorazione e materiale plastico in via Trinitapoli

Le fiamme hanno originato un fronte di fumo bianco e denso che solo per un caso fortuito non ha causato disagi al traffico. Sul posto, i vigili del fuoco di Foggia. Le indagini per salire ai responsabili sono affidate ai carabinieri forestali