Incendio nel Foggiano: distrutti 50 ettari di macchia

Da alcune ore in Capitanata sono in corso le operazioni di spegnimento da parte di tre squadre dei vigili del fuoco, di un vasto incendio divampato in zona Santa Lucia, tra Manfredonia e Foggia, in agro di San Giovanni Rotondo.

Da una prima stima sarebbero una cinquantina gli ettari di macchia mediterranea distrutti dalle fiamme. Sul posto - oltre all'Arif e ai carabinieri intervenuti per la gestione della viabilità - operano gli operatori del 115 di Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Presente anche la squadra di Foggia con una autobotte.