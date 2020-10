L'ennesimo guanto di sfida della malavita a Vigilante: dopo le bombe a 'Il Sorriso' l'incendio dei locali della ristorazione

Non c'è pace per la cooperativa sociale del gruppo Sanità Più con sede in viale degli Aviatori a Foggia. Poco dopo la mezzanotte di ieri una persona a volto coperto ha cosparso di liquido infiammabile la soglia d'ingresso dei locali della ristorazione di via Saverio Altamura utilizzati per preparare i pasti agli ospiti delle strutture sanitarie Il Sorriso, Il Sorriso di Stefano, Oasi Verde, Io Abito Qui e per le rssa per disabili e anziani, appiccando il fuoco.

Decisivo e tempestivo l'intervento degli operatori del 115, che hanno domato il rogo in tempo ed evitato che le fiamme si propagassero all'interno della struttura.

L'atto incendiario di ieri è l'ennesimo guanto di sfida della malavita ai manager Luca e Christian Vigilante, vittime nei mesi scorsi di altri gravissimi attentati intimidatori.

Ai carabinieri sono affidate le indagini per chiarire se il grave episodio sia riconducibile a quella strategia messa in piedi dalla criminalità per fermare il modello d'impresa di Universo Salute, così come denunciato da Luca Vigilante - manager sotto scorta - il 2 aprile scorso all'indomani della seconda bomba in meno di tre mesi piazzata e fatta esplodere in via Vincenzo Acquaviva davanti al centro per anziani 'Il Sorriso di Stefano'.

Per il primo ordigno, due settimane dopo dalla seconda esplosione, fu fermato un 32enne.

Il 3 gennaio di quest'anno era a toccato a l'altro Vigilante, Christian, fare i conti con la spregiudicatezza e pericolosità dei criminali, che piazzarono e fecero esplodere una bomba a ridosso della sua Range Rover, all'interno di un cortile privato di via D'Aragona.