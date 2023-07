Brucia il Gargano: incendio tra San Giovanni Rotondo e Monte, SS272 bloccata dalle fiamme

Sta assumendo vaste proporzioni l'incendio in corso in località Campolato, tra San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo, all'altezza dell'incrocio con la Sp57 per Manfredonia.

Le fiamme, alimentate dal forte vento, si stanno propagando velocemente tanto da arrivare su più punti della SS 272, che al momento risulta bloccata al transito veicolare.

Sul posto stanno intervenendo i volontari locali, coadiuvati dalle squadre del Veneto e degli Alpini impegnati nel Gemellaggio AIB (la campagna antincendio boschivo) sul Gargano.

Sono ore difficili in tutta la provincia di Foggia: dal Tavoliere al Gargano, vigili del fuoco e protezione civile da ieri combattono con le fiamme. Un grosso incendio si è propagato ieri sera in un autoparco di Cerignola, distruggendo box e veicoli e sprigionando una nube nera che ha reso l’aria irrespirabile dalla periferia al centro.

Prima ancora, a Poggio Imperiale, bruciava un’azienda, mentre i villeggianti hanno trascorso una notte di paura a Vieste, sul Lungomare Mattei, dove le fiamme hanno lambito camping subito evacuati. Altri incendi si sono sviluppati a Ischitella, Carpino e sulla SS693 dei Laghi di Lesina e Varano.