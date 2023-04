Paura a San Giovanni Rotondo: incendio nell'autorimessa di un hotel, a fuoco area di circa 450 mq

Un grosso incendio è divampato poco fa, all'interno dell'autorimessa dell'hotel 'Perla del Gargano', a San Giovanni Rotondo, attualmente in ristrutturazione.

Dalle prime informazioni raccolte, le fiamme sarebbero partite dall'autorimessa, un locale interrato di circa 450 mq. Sul posto sono immediatamente convogliate diverse squadre dei vigili del fuoco, giunte dai presidi e distaccamenti di San Giovanni Rotondo, Manfredonia e Foggia.

Gli uomini del 115 stanno cercando di circoscrivere le fiamme e spegnere l'incendio, ma a rendere difficoltose le operazioni è la coltre di fumo, bianca e densa, sprigionata all'esterno (vedi foto in basso). Dentro i locali, infatti, erano stivati arredi in legno e materassi, in gran parte interessati dalle fiamme. Non è chiara al momento la natura del rogo.