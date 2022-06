Continui lanci d'acqua per spegnere il drammatico incendio: fumo in spiaggia, canadair in azione

Non si placa l'incendio scoppiato ieri nella riserva naturale della Palude Frattarolo in zona Oasi Lago Salso a Manfredonia

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato nelle prime ore di ieri pomeriggio all'interno della riserva naturale Padula Frattarolo, area di pregio che costeggia la strada provinciale 5 della riviera sipontina, che si estende su una superficie di circa 250 ettari vicinio all'Oasi Lago Salso sul Gargano. La colonna di fumo è ben visibile da Foggia e da Manfredonia, mentre dalle prime ore del mattino un canadair sta effettuando numerosi lanci d'acqua nel tentativo di sedare i focolai ancora accesi. Aria irrespirabile per i bagnanti e i turisti presenti in spiaggia.

Ricca e variegata a livello di flora e fauna, la riserva Frattarolo ospita diverse specie animali, come l'airone cenerino, il chiurlo, le oche, il cavaliere d'Italia, la garzetta, la spatola, la sgarza ciuffetto, la gallinella d'acqua, la folaga, il mignattaio, l'alzavola, il mestolone, la marzaiola, la volpoca, il tarabusino e il falco di palude. Inoltre, quest'area è importantissima per la nidificazione degli uccelli. Per quanto riguarda la flora, qui è possibile ammirare le tamerici, i salici, le piante appartenenti alla famiglia del Cyperus (Zigolo), Scirpus (Lisca), Typha (Lisca maggiore); in più, dove il terreno è più ricco di sali, sono presenti anche bellissime specie di Salicornia.

Ieri il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice ha scritto a Michele Emiliano (continua a leggere).