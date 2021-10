Spaventoso incendio sulla Statale 16: le immagini video dell'incendio nell'autodemolizione alle porte di San Severo

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato poco prima dell'alba, intorno alle 6, in una autodemolizione situata sulla Statale 16 in prossimità di San Severo, alle porte della Città dell'Alto Tavoliere, dalla quale era ben visibile la colonna di fumo. Ad andare a fuoco anche del materiale vario accatastato composto presumibilmente da polistirolo per piantine e tubicini di irrigazione principalmente. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e alcune squadre dei vigili del fuoco. Le immagini video