Pullman a fuoco sulla Statale 673: fuggi fuggi dei passeggeri

Attimi di paura intorno alle 18 di oggi 19 luglio sulla Statale 673 che collega Foggia a Manfredonia. Per cause ancora in corso d'accertamento un pullman dell'azienda Metauro con a bordo una quindicina di passeggeri, ha preso fuoco nella parte posteriore del motore. L'autista è riuscito ad accostare e a mettere in sicurezza i viaggiatori, che nel frattempo sono riusciti a recuperare anche i bagagli. Non si sono verificati gravi disagi alla circolazione ma rallentamenti. Sul posto i vigili del fuoco.