Fiamme e paura nella notte, attentato incendiario in via Mancini: a fuoco il portone di un'abitazione

Attimi di paura la scorsa notte in via Adolfo Mancini quando ignoti hanno appiccato un incendio all'esterno del portone di ingresso di un'abitazione provocando ingenti danni e tanto spavento. È successo intorno alle 2. I vigili del fuoco intervenuti sul posto per spegnere le fiamme, avrebbero trovato tracce di cherosene o benzina. Oltre agli uomini del 115, sono intervenuti il 118 e la polizia, che indaga sull'attentato incendiario.