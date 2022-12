Fiamme sulla 'pista' di Borgo Mezzanone: a fuoco quattro alloggi di fortuna

Un incendio di vaste dimensioni sta interessando la cosiddetta 'pista', il ghetto di migranti situato a breve distanza dall'ex Cara di Borgo Mezzanone. A bruciare sono almeno quattro baracche - alloggi di fortuna costruiti in lamiere, cartoni, legno e altro materiale di risulta - presenti nell'insediamento abusivo.

Immediato l'intervento del presidio dei vigili del fuoco presente nella borgata; sul posto anche una squadra dal Comando provinciale di Foggia, in supporto. Al momento non risulterebbero feriti, nè intossicati tra gli ospiti del ghetto. Restano da stabilire le cause del rogo. L'intervento è ancora in corso, ma il rogo sarebbe stato già circoscritto dagli uomini del 115.