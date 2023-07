La 'Pista' di Mezzanone brucia ancora: distrutte 20 baracche

Questa mattina, intorno alle 9.45, si è sviluppato un incendio sulla pista del Cara di Borgo Mezzanone, che ha coinvolto un significativo numero di baracche, almeno una ventina.

Le operazioni di spegnimento si sono susseguite per almeno due ore. Ora è sotto controllo. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con il supporto di altre sue autobotti. Hanno operato 14 unità del 115.

Al momento non risultano coinvolte persone. Sono ancora in atto operazioni di bonifica e di messa in sicurezza. Si tratta del secondo rogo divampato in pochi giorni