Fiamme a Ischitella, brucia pineta a ridosso del paese: vigili del fuoco in azione

Fiamme sul Gargano, dove un incendio ha colpito una pineta situata a ridosso del comune di Ischitella. Il rogo si è sviluppato lungo il 'Sentiero degli agrumeti e degli uliveti' ed è alimentato dal forte vento di scirocco che sta soffiando in queste ore in quella zona. Sul posto, stanno operando i vigili del fuoco del Distaccamento di Vico del Gargano, insieme ad operai dell’Arif, volontari della protezione civile e agenti della polizia locale. Gli uomini del 115 stanno cercando di circoscrivere le fiamme, operando su un terreno impervio e di difficile accesso. Al momento non è stata quantificata l'estensione del rogo.