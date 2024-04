Camper e roulotte distrutti da un incendio: le fiamme in un'area di sosta sulla Foggia-Troia

Un camper e due roulotte distrutte. E' questo il bilancio dell'incendio divampato la scorsa notte, all'interno di un ricovero mezzi situato lungo la Provinciale 115, che conduce a Troia.

Il fatto è successo intorno alle 2: le fiamme hanno avvolto e distrutto i tre mezzi, arrivando a lambire anche un furgoncino situato nelle vicinanze; coinvolta nel rogo anche la siepe che divide il parco mezzi dalla strada.

Sul posto è stato necessario l'intervento di tre mezzi dei vigili del fuoco, che hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme e bonificare l'area, mettendo in sicurezza altri mezzi e due bombole a gas presenti sul piazzale. Al momento non è stata accertata la natura del rogo. Indagini in corso.