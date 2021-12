Paura nel Foggiano: fiamme in un appartamento

Paura, questo pomeriggio, in viale Ferrovia, ad Orta Nova, dove un incendio si è sviluppato al piano superiore di una villetta privata situata alla periferia del paese. Le fiamme, ben visibili all'esterno, hanno interessato, in particolare, la mansarda con copertura in legno.

Immediato l'intervento di vigili del fuoco e carabinieri: dalle prime informazioni raccolte, si è trattato di un incendio accidentale, derivante dal malfunzionamento della canna fumaria. Non si registrato feriti nè intossicati. Il rogo è attualmente in fase di spegnimento da parte degli uomini del 115; seguiranno poi le attività di bonifica e messa in sicurezza. Sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.