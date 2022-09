Ragazzi incendiano ombrellone di un bar "per divertimento". I titolari: "Passate qui e risolviamo"

C'è tanta amarezza nelle parole dei gestori del Laguna Minibar, sul lungolago di Lesina. Il loro, infatti, è stato un risveglio amaro: ignoti, nel corso della notte, hanno dato fuoco ad uno degli ombrelloni in paglia della struttura e solo il tempestivo intervento dei soccorsi ha evitato danni peggiori. "Questo è quello che resta di uno dei nostri ombrelloni", si legge in uno sfogo social.

"Questa notte due ragazzi (che probabilmente non avevano di meglio da fare), intorno alle 4, hanno pensato bene di dargli fuoco" raccontano. "Per fortuna siamo stati avvisati in tempo e abbiamo subito spento l’incendio, ma sappiamo tutti che poteva andare a finire peggio, molto peggio. Non facciamo ancora la denuncia ai carabinieri, ma abbiamo le registrazioni dei video di sorveglianza", spiega.

Nonostante il danno subito, i gestori si mettono una mano sulla coscienza e vorrebbero "concludere questo atto gravissimo bonariamente, perché avere una denuncia per incendio doloso, a questa età, non è il massimo", spiegano. "Magari voi al vostro futuro non pensate, ma è una denuncia molto pesante".

Per questo, invitano "i due ragazzi a passare al bar e concludere la vicenda in maniera amichevole. Se nessuno si presenterà entro questa sera, sarò costretta a fare denuncia. Un ringraziamento va a chi tempestivamente nel cuore della notte ci ha avvisati, alla protezione civile sempre presente e pronta ad intervenire", concludono.