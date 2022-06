Vasto incendio vicino Manfredonia: a fuoco riserva naturale, fiamme e fumo altissimi

Incendio sulla sp 5 che collega Zapponeta a Manfredonia, fiamme in una riserva naturale. Vigili del fuoco e Arif sul posto

Spaventoso incendio nei pressi dell'Oasi Lago Salso, sulla sp 5 che collega Manfredonia a Zapponeta, dall'altro lato dei villaggi e residenze turistiche. Un lembo della vasta riserva naturale dell'area è stata avvolta dalle fiamme, ben visibile dall'intera città di Manfredonia, come documentato dai cittadini sui social, preoccupati e spaventati per la lungo colonna di fumo che si alzata verso l'alto. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco e i dipendenti dell'Arif. Al momento la situazione è sotto controllo. I danni, per ora incalcolabili, sembrerebbero ingenti.