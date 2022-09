Incendio in via Saseo: a fuoco negozio d'abbigliamento

A fuoco negozio di abbigliamento in via Saseo, in pieno centro, a Foggia. Il fatto è successo intorno a mezzanotte, quando è stato lanciato l'allarme per la colonna di fumo che fuoriusciva dal magazzio dell'attività, situato a livello strada.

Immediato l'intervento sul posto dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, già in zona per altro intervento: la risposta più che tempestiva degli uomini del 115 ha permesso di limitare i danni.

Sul posto non sono stati trovate tracce di liquido infiammabile o altro tipo di innesco; alle forze dell'ordine il compito di fare luce sull'accaduto.