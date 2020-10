Incendio nella notte, colpita associazione di volontariato: distrutto mezzo per il trasporto dei disabili

Distrutto in un incendio il mezzo 'multiuso' dell'associazione di volontariato 'San Michele Arcangelo' di Monte Sant'Angelo.

Il fatto è successo la scorsa notte, in località 'Santa Croce' dove il mezzo era parcheggiato. Intorno alle 2.30, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme hanno avvolto il mezzo, fornito di pedana, ed utilizzato per il trasporto dei diversamente abili. Il furgone è andato completamente distrutto.

Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco che non ha rilevato tracce evidenti di dolo. Gli accertamenti sul caso sono affidati ai carabinieri, che hanno ascoltato i membri dell'associazione ai quali - è stato riferito - non sarebbe giunta alcuna minaccia o richiesta estorsiva. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.