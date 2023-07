Agriturismo-pizzeria nell'inferno di fiamme e cenere: "Devastante, riapriremo il 5 agosto"

Quella di ieri è stata una giornata infernale non solo per la città di Vieste ma anche per la zona di Bosco Quarto, Ruggiano e Valle Carbonara, in agro di Monte Sant'Angelo. Ore e ore di fuoco che i titolari dell'agriturismo-pizzeria 'Casa del Ciliegio', non dimenticheranno facilmente: "Ci siamo trovati in mezzo ad un incendio devastante. Non abbiamo subito danni alla struttura e la prossima settimana saremo di nuovo operativi. Abbiamo perso purtroppo decine di arnie". Nella masseria didattica, infatti, si produce e vende miele

Salvi cani, conigli, galline, oche, pecore, capre, asini e pony. Tuttavia, la vegetazione è stata fortemente compromessa. "Arbusti ed alberi che con tanta passione avevamo messo a dimora sono stati arsi ed hanno bisogno delle nostre cure. Speriamo che con il contributo della pioggia tutto torni verde".

I proprietari ringraziano i loro vicini, il sindaco e la polizia locale di Monte Sant'Angelo, i carabinieri forestali, i vigili del fuoco, gli operatori Arif e i volontari delle associazioni intervenuti a domare l'incendio. Questa mattina si sono alzati in volo anche i canadair. "Auguriamo un futuro pieno di rimorso a chi ha provocato in maniera colposa o volontariamente questo incendio. Tutto il nostro territorio è stato colpito, oltre al nostro agriturismo anche molti allevatori hanno subito danni. Esprimiamo vicinanza a tutti gli operatori economici del Gargano che stanno subendo danni da incendi provocati da delinquenti senza scrupoli".

Per manutenzione e pulizia nel fine settimana 'Casa del Ciliegio' resterà chiusa: "Vi aspettiamo numerosi il 5 di agosto con serata dedicata alla pizza napoletana".