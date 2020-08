Paura nel primo pomeriggio di oggi in via Carlo Goldoni, nel quartiere Cep a Foggia. Un monopattino elettrico ha preso fuoco in uno scantinato. Si è sviluppato un incendio che ha interessato anche altri locali adibiti a box. Le fiamme si sono propagate fino a minacciare il piano superiore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio.