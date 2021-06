Via San Severo

Bruciano i rifiuti nell'autocompattatore, secondo episodio in poche settimane: autista lancia l'allarme ed evita il peggio

E' successo la scorsa notte, in via San Severo, a Foggia. Sul posto, una squadra dei vigili del fuoco che ha spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Illeso il conducente del mezzo Amiu