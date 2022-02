Atto incendiario a Peschici, distrutti altri tre mezzi per la raccolta dei rifiuti. Il sindaco: "Bisogna reagire"

Atto incendiario in danno della ditta ‘Ecogreen’, che si occupa della racconta dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Peschici, sul Gargano. Nel corso della notte, un mezzo è stato distrutto in un incendio divampato nel piazzale dell’azienda, alla periferia del paese. Sul posto è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco che ha spento il rogo e messo in sicurezza la zona. L’episodio è all’attenzione dei carabinieri. Duro lo sfogo del primo cittadino, Franco Tavaglione, che sui social sbotta: “Basta! Dobbiamo reagire”. L’azienda, infatti, era stata vittima di un atto incendiario appena due mesi fa, quando altri due macchinari furono distrutti dalla fiamme.