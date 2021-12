Intimidazione a Peschici, nel mirino la ditta che si occupa dei rifiuti: a fuoco due compattatori

A fuoco 'compattatori' per rifiuti a Peschici. Il fatto è successo nel corso della notte, quando le fiamme hanno interessato il deposito della ditta 'Ecogreen', alla periferia del paese garganico, che si occupa della racconta dei rifiuti solidi urbani in quel Comune.

Dalle prime informazioni raccolte, le fiamme sarebbero partite da due macchinari utilizzati per compattare la carta. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, giunti dal vicino distaccamento di Vico del Gargano. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Al momento, non è esclusa la matrice dolosa del gesto.