Attimi di paura a Marina di Lesina, incendio lambisce abitazioni e caravan: "Abbiamo rischiato di rimanere imprigionati tra le fiamme"

Sono stati i villeggianti dei condomini e residence di viale Mercurio a Marina di Lesina, con le pompe da giardino, a spegnere il vasto incendio divampato in un terreno adiacente. Prima dell’arrivo della Protezione Civile hanno domato le fiamme che lambivano le loro abitazioni. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la polizia locale.

Per fortuna, solo tanta paura per i vacanzieri, proprietari di seconde case e i giostrai che occupano i caravan parcheggiati proprio a ridosso del terreno in fiamme, col pericolo rappresentato anche dalla presenza di bombole del gas.

Indignati i proprietari di seconde case nella località turistica che dipende dal Comune di Lesina, attualmente commissariato. “Assistiamo a questo scandalo tutti gli anni, a rischio di rimanere intrappolati tra le fiamme, perché il Comune non provvede alla pulizia quando è il momento”.

Nelle vicinanze ci sono altri terreni in stato di abbandono. Le fiamme alte si sono propagate pericolosamente fino al canale Acquarotta, spinte dal forte vento. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre mezzi da Lucera: le squadre dei vicini distaccamenti erano, infatti, impegnate in altri interventi. Sono arrivati quando ormai l’incendio aveva raggiunto il ponte, scongiurando che potesse estendersi e sbarrare il passaggio.

Il fumo acre ha avvolto la località balneare. Solo grazie alla prontezza degli inquilini della palazzina vicina al rogo è stato evitato il peggio. È stata percorsa dal fuoco anche l'area del cantiere dei lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico. I tecnici dell'Arif (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali), insieme ai pompieri, hanno ispezionato, attenzionato e messo in sicurezza il terreno intorno ad un casolare dove si erano sviluppate le fiamme più alte.