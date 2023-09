Domenica di fiamme e paura: magazzino di un commerciante distrutto in uno degli incendi di Borgo Celano

Uno dei roghi appiccati nella frazione di San Marco in Lamis ha distrutto il magazzino di un commerciante di prodotti per la casa

Giornata infernale a San Marco in Lamis, dove la prima domenica di settembre si è trasformata in un incubo per i residenti di Borgo Celano, la piccola frazione del comune garganico, e per un commerciante del posto di prodotti per la casa, i cui magazzini situati sulla strada provinciale 26, sono stati raggiunti dalle fiamme divampate in più punti del 'Villaggio', nel giro di pochissimi minuti.

Uno dei roghi ha minacciato alcune villette a ridosso della zona boschiva che affaccia sulla Statale 272, mentre per spegnere l’incendio che ha interessato un magazzino con dentro carta e plastica, è stato necessario l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco. Fortunatamente il rogo non ha raggiunto l’altro capannone, dove all’interno c’erano un camion, detersivi e altri prodotti. Danni ingenti. La struttura dovrà essere abbattuta.

Da alcune ore a ‘Sammarcuccio’ ci si interroga su chi e perché abbia appiccato gli incendi mettendo a rischio l’incolumità della gente. Su entrambi gli episodi sono in corso le indagini dei carabinieri.