Apricena, a fuoco vasta porzione di macchia mediterranea: in arrivo i canadair

Un incendio di grosse dimensioni sta interessando, da alcune ore, una vasta porzione di macchia mediterranea, nel territorio di Apricena. L'allarme è scattato alle 15.30: le fiamme, alimentate dal vento, non sembrano accennare a placarsi.

Per questo motivo è stato richiesto l'intervento di un canadair per effettuare lanci di acqua sul fronte di fuoco e nelle zone di più difficili da raggiungere via terra. Sul posto, stanno lavorando varie squadre dei vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di San Severo e dal Comando provinciale di Foggia, con i volontari della protezione civile e gli uomini dell'Arif. Le operazioni sono coordinate sul posto dal Dos, il direttore delle operazioni di spegnimento. Al momento non è stata ancora quantificata l'estensione dell'area interessata dal rogo.