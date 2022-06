Tragedia al Gran Ghetto: a fuoco due baracche, morto migrante intrappolato tra le fiamme

Scoppia incendio al Gran Ghetto, migrante muore tra le fiamme. E’ successo la scorsa notte, poco dopo le tre, nel ghetto dei migranti di Torretta Antonacci, nelle campagne tra San Severo, Foggia e Rignano Garganico.

Per cause ancora da accertare, il rogo ha avvolto due baracche intrappolando, senza lasciargli scampo, un migrante che dormiva all’interno di uno dei due alloggi di fortuna. Per lui non c’era più nulla da fare: il corpo carbonizzato è stato scoperto dai vigili del fuoco, giunti dal Distaccamento di San Severo, durante le operazioni di spegnimento delle fiamme. Gli uomini del 115 sono ancora sul posto, insieme ai carabinieri e al magistrato di turno che dovranno fare luce sull’accaduto e identificare la vittima. Nel marzo del 2017, nello stesso posto, altri due braccianti persero la vita in un devastante incendio che interessò un centinaio di alloggi di fortuna.