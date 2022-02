Brucia di nuovo il ghetto di Stornara, dove morirono due fratellini: incendio distrugge tre baracche

Brucia di nuovo il ghetto di Stornara. Per cause ancora da accertare, tre alloggi di fortuna, situati nell’insediamento informale in cui vive una comunità di cittadini bulgari, sono stati interessati da un incendio.

Le fiamme sono divampate intorno all’1.30 della scorsa notte e hanno distrutto tutto quanto presente nelle baracche, realizzate con materiali di risulta e di scarto (perlopiù cartone, plastica e lamiere). Sul posto è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco che ha evitato il peggio. Per fortuna, questa volta non si registrano feriti né intossicati. Solo poche settimane fa, nello stesso ghetto situato alle porte del piccolo comune dauno, sulla strada per Cerignola, divampò un terribile incendio che causò la morte di due fratellini di 2 e 4 anni.