Foggia, scoppia incendio in un box dei palazzi 'Legge Gozzini': a fuoco auto

Un incendio ha danneggiato una minicar parcheggiata all’interno di un garage in via Francesco Paolo Colicchio, a Foggia. Il fatto è successo nella tarda serata di ieri, quando intorno alle 22.30, è stato notato del fumo fuoriuscire dalla porta del garage situato nel complesso dei palazzi ‘Legge Gozzini’.

Sul posto è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Foggia, che hanno spento il fuoco e messo in sicurezza la zona. Indagini in corso per risalire alla natura del rogo.