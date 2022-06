Benzina sui mezzi, bruciano due furgoni del Centro diurno 'Uria'

Atto incendiario in danno del Centro Diurno 'Uria', a Carpino. Intorno alle 3 della scorsa notte, ignoti hanno dato alle fiamme due furgoni adibiti al trasporto persone parcheggiati nell'area comunale di via Cirillo. L'incendio è di natura dolosa: sui mezzi, infatti, sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile.

Oltre ad aver distrutto i i mezzi, le fiamme hanno danneggiato anche quattro finestre e annerito la parete del vicino edificio. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere presenti in zona.