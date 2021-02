Paura in viale degli Aviatori: fiamme dal cofano motore di un furgoncino, conducente salta fuori dal mezzo

L'episodio è avvenuto poco prima delle 7: sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona

Prima il fumo, poi le fiamme. Attimi di panico, questa mattina, lungo viale degli Aviatori (direzione centro città), dove un furgoncino in transito ha improvvisamente preso fuoco.

L'episodio è avvenuto poco prima delle 7: il mezzo stava procedendo lungo la strada quando il conducente ha notato del fumo fuoriuscire dal cofano motore.

Subito dopo si sono materializzate le prime lingue di fuoco che hanno avvolto la parte anteriore del mezzo.

Fortunatamente, non si registra nessuna conseguenza fisica per l'automobilista: sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Foggia che ha spento il rogo e messo in sicurezza la zona.