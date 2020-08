Rompe il finestrino di un furgone e lancia dentro una bottiglia di benzina: il grave episodio in via Manzoni

La polizia di Foggia indaga su un incendio di natura dolosa avvenuto ieri pomeriggio in via Manzoni, angolo largo Civitella, a Foggia. Il furgone Renault Trafic di una ditta di Taranto in uso ad un operaio di un uomo incensurato, è stato danneggiato dalle fiamme appiccate mentre era parcheggiato.

Stando ad una primissima ricostruzione, il malvivente, ha rotto il finestrino anteriore e vi ha lanciato dentro una bottiglia piena di benzina. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno domato le fiamme. Da stabilire anche il movento dell'atto intimidario. Si indaga su problemi di natura privata.