Portavalori della Cosmopol prende fuoco sulla Statale 89: un guasto al motore la causa

Questa volta non si è trattato di un assalto o di una rapina, ma di un incendio per un guasto al motore. Vittima dell'incidente avvenuto intorno alle 14 a Monte Sant'Angelo, frazione Macchia Libera, sulla Statale 89 direzione Foggia, un furgone portavalori della Cosmopol. Non ci sono feriti.

