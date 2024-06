"Chiudi l'attività", dopo l'avvertimento con un proiettile gli incendiano il furgone: "Io resto, andate via voi"

Grave atto intimidatorio nella notte a Lucera: ignoti hanno dato alle fiamme il mezzo delle onoranze funebri De Giovine Il titolare, Luca, sui social ha denunciato l'accaduto e mostrato le immagini del furgone in fiamme: "Dopo tanti sacrifici, tanti pensieri, tanta dedizione e amore ad un lavoro "particolare" che considero come una "missione" che svolgo ogni giorno con amore, rispetto e onestà. Questo è il risultato"

Il proprietario dell'impresa funebre due anni fa aveva ricevuto una lettera con dentro un proiettile in cui lo si invitava alla chiusura entro una settimana, episodio che denunciò immediatamente: "Non chiuderemo. Anzi, dopo una notte insonne a riorganizzare e pulire tutto, siamo già pronti e organizzati per garantire il nostro solito servizio serio, preciso, puntuale e onesto. So solo che mi viene da piangere perché persone come voi restano in questa città. Ma a rovinarla. Perché io voglio restare a Lucera, ho scelto con la mia famiglia di investire e di vivere qui. Perché ci sono tantissime brave persone, fortunatamente la maggior parte. Ora dopo che voi mi "invitate" a chiudere l'attività, io vi "invito" calorosamente ad andarvene perché né siete la rovina. Vergognatevi".

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Per i responsabili Luca De Giovine non usa mezzi termini: "Mi fate schifo. Ma pregherò per voi, perché vivere come vivete voi, deve essere proprio uno schifo".