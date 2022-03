Fiamme nella notte a San Giovanni Rotondo: a fuoco furgone in corso Roma

A fuoco il furgoncino di un lavoratore privato, a San Giovanni Rotondo. Il fatto è successo intorno alle mezzanotte di ieri, in zona corso Roma. E' stato lo stesso proprietario del mezzo a notare le fiamme sprigionarsi dal mezzo e a lanciare l'allarme. Al momento non ci sono elementi chiari per definire la natura dell'accaduto, ma non si esclude la matrice dolosa. L'episodio è all'attenzione dei carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.