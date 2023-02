Furgone carico di mobili distrutto dalle fiamme. "Ho bisogno del vostro aiuto per rialzarmi"

Sabato 4 febbraio, vicino Bari, Luca del Grande, titolare della Dgmontaggi, ha rischiato di perdere la vita sul lavoro. Il furgone preso a noleggio sul quale trasportava dei mobili che di lì a poco avrebbe consegnato ai clienti, ha preso improvvisamente fuoco.

Nel giro di pochissimi minuti il mezzo è stato avvolto e distrutto dalle fiamme. Il conducente, ha tentato in tutti i modi di frenarne la corsa – “non rispondeva più ai comandi” – finendo contro un guardrail ed evitando di entrare in un’area di servizio.

Ora Luca chiede ai foggiani di mettersi una mano sul cuore: “Sono vivo per miracolo, ma devo rialzarmi e ho bisogno di un vostro piccolo aiuto, senza non ce la posso fare”.

L’autotrasportatore dovrà risarcire gli arredi all’azienda e acquistare nuovamente le attrezzature per poter continuare a lavorare: “L’assicurazione non copre questi danni. Ho sempre partecipato a raccolte fondi per aiutare gli altri, ma oggi ne ho bisogno io” (la raccolta fondi qui).